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اقتصاد

710 ملايين جنيه إجمالي قيمة تداول قطاع العقارات بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:19 ص
قطاع العقارات
قطاع العقارات
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محمد صبيح
تصدر قطاع العقارات قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 224.1 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 710.2 مليون جنيه.

وتلاه قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) بتداول 182.4 مليون ورقة مالية بقيمة 508.2 مليون جنيه، ثم قطاع كيماويات بتداول 40.9 مليون ورقة مالية بقيمة 416.8 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع بنوك بتداول 7.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 407.4 مليون جنيه، تلاه موارد أساسية بتداول 38.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 355.1 مليون جنيه، ثم قطاع اتصالات بتداول 333.8 مليون ورقة مالية وبقيمة 333.8 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 41.2 مليون ورقة مالية بقيمة 278.7 مليون جنيه.

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