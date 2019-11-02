الصداقة تكسب.. وعكة صحية تنهى خلاف 3 أحزاب متنافسة ببورسعيد

تظل الصداقة والعلاقات الإنسانية هى الرابط الاساسى فى المجتمع المصرى بين كافة طوائف الشعب المصرى بوجه عام والبورسعيدى بوجه خاص.
وجاءت لفتة إنسانية اقدم عليها الدكتور أحمد أبو المجد أمين عام حزب الحرية المصرى بمحافظة بورسعيد ووليد عبد الوهاب قوطة أمين عام حزب المؤتمر ببورسعيد لزيارة صديقهما الحميم أحمد عزام نائب رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد عقب نجاته من وعكة صحية شديدة كاد يفارق معها الحياة لتكون بمثابة رسالة هامة الى كافة الطوائف السياسية داخل المحافظة بان الصداقة هى الأساس برغم كل الصراعات الحزبية
والسياسية على ارض الوطن.
كان ابو المجد وقوطة توجها معا لزيارة صديق الطفولة لهما أحمد عزام عقب نجاته من وعكة صحية شديدة أصابته بجلطة فى القلب ومياه على الرئة نجح فريق طبى برئاسة الدكتور محمد أمام أستاذ جراحة القلب في انقاذه رغم منافستهم وخصومتهم السياسية والحزبية للصراع على مقاعد البرلمان والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد أبو المجد أن الصداقة يجب ان تكون اساس العلاقات بين الأشخاص مهما اختلفت المناصب والتوجهات والأيديولوجيات فتبقى العلاقات الإنسانية بين الأشخاص هى الباقية هكذا تعلمنا من قادتنا السياسيين على مدار السنوات الماضية.
واضاف ابو المجد ان بورسعيد على مدار التاريخ تقودها العلاقات الإنسانية بين الاشخاص وعلاقات الصداقة مهما اختلفت انتماءاتهم الحزبية ففى النهاية تبقى مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
وشدد ابو المجد على ان بورسعيد بجميع طوائفها السياسية والدينية عاشت وستظل على قلب رجل واحد لافرق بين مسلم ومسيحى ومنتمى لحزب كذا او حزب كذا فالجميع عائلة واحدة.
أما وليد عبد الوهاب قوطة فقال كيف اعرف ان صديق عمرى فى وعكة او محنة ولا اسابق الريح لزيارته أو لنجدته بحجة أن انتماءه الحزبى أو السياسي يخالفنى إلا تجمعنا فى النهاية مظلة واحدة وهى ارض وتراب الوطن الذى نسعى جميعا الى اعلاء شأنه وتوفير كل احتياجات مواطنيه.
وتابع وليد قوطة لقد تعلمت من ابى رحمة الله عليه أن العلاقات الانسانية هى الباقية و المناصب جميعا الى زوال وان الصراعات على المناصب ستنتهى فى يوم ما وتبقى العلاقات الطيبة وصداقة العمر لانها هى الاساس فى كل خطوة نخطوها فى حياتنا.
واسرد قوطة قائلا على جميع السياسيين والحزبيين ان يغرسوا فى نفوس شبابهم ووجدانهم ان الجميع يجب ان يتصارع ضد اعداء الوطن ولايتصارعوا فيما بينهم فيكونوا صيد ثمين لأعداء الوطن.
أما عزام فأكد على بالغ سعادته بزيارة رفقاء عمره وصديقاه والذى كان يعلم جيدا ان انتمائهم السياسى الجديد لن يثنيهم عن زيارة صديق عمرهم.
وشدد عزام على أن أعداء الوطن ممن يقودوا حروب الجيل الرابع يلعبون على تفتيت وحدة الشعب المصرى والقضاء على عادته وتقاليده الراسخة والتي ترسم معانى الإنسانية بكافة جوانبها مستغلين أفة العصر المتمثلة فى مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت تهدد كيانات الأسرة المصرية ذاتها من الداخل.
وقال عزام يجب إن ينتبه الجميع فرب الأسرة والأم والبناء يجلسون اليوم داخل منزل واحد ويتحاورون على شات الواتس والفيس بوك اليس تلك كارثه كبرى الم يعي المصريين كم الشائعات التى تروج اليوم لاستهداف الأشخاص والمؤسسات وأمن وأمان المواطن والوطن.
وطالب عزام كافة السياسيين لأن يستوعبوا الدروس و يعوا جيدا مقولة إسرائيل بانها لن تستطيع حرب مصر إلا بانتهاء جيل اكتوبر العظيم فاحرصوا جميعا على ان تكون روح اأتوبر وجينات بطولات الآباء والأجداد فى حرب 56 هى أساس العلاقات بين الجميع على ارض مصر الغالية قبل فوات الأوان.