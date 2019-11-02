الصداقة تكسب.. وعكة صحية تنهى خلاف 3 أحزاب متنافسة ببورسعيد

تظل الصداقة والعلاقات الإنسانية هى الرابط الاساسى فى المجتمع المصرى بين كافة طوائف الشعب المصرى بوجه عام والبورسعيدى بوجه خاص.

وجاءت لفتة إنسانية اقدم عليها الدكتور أحمد أبو المجد أمين عام حزب الحرية المصرى بمحافظة بورسعيد ووليد عبد الوهاب قوطة أمين عام حزب المؤتمر ببورسعيد لزيارة صديقهما الحميم أحمد عزام نائب رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد عقب نجاته من وعكة صحية شديدة كاد يفارق معها الحياة لتكون بمثابة رسالة هامة الى كافة الطوائف السياسية داخل المحافظة بان الصداقة هى الأساس برغم كل الصراعات الحزبية

والسياسية على ارض الوطن.





كان ابو المجد وقوطة توجها معا لزيارة صديق الطفولة لهما أحمد عزام عقب نجاته من وعكة صحية شديدة أصابته بجلطة فى القلب ومياه على الرئة نجح فريق طبى برئاسة الدكتور محمد أمام أستاذ جراحة القلب في انقاذه رغم منافستهم وخصومتهم السياسية والحزبية للصراع على مقاعد البرلمان والمحليات.





وأكد الدكتور أحمد أبو المجد أن الصداقة يجب ان تكون اساس العلاقات بين الأشخاص مهما اختلفت المناصب والتوجهات والأيديولوجيات فتبقى العلاقات الإنسانية بين الأشخاص هى الباقية هكذا تعلمنا من قادتنا السياسيين على مدار السنوات الماضية.





واضاف ابو المجد ان بورسعيد على مدار التاريخ تقودها العلاقات الإنسانية بين الاشخاص وعلاقات الصداقة مهما اختلفت انتماءاتهم الحزبية ففى النهاية تبقى مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.





وشدد ابو المجد على ان بورسعيد بجميع طوائفها السياسية والدينية عاشت وستظل على قلب رجل واحد لافرق بين مسلم ومسيحى ومنتمى لحزب كذا او حزب كذا فالجميع عائلة واحدة.





أما وليد عبد الوهاب قوطة فقال كيف اعرف ان صديق عمرى فى وعكة او محنة ولا اسابق الريح لزيارته أو لنجدته بحجة أن انتماءه الحزبى أو السياسي يخالفنى إلا تجمعنا فى النهاية مظلة واحدة وهى ارض وتراب الوطن الذى نسعى جميعا الى اعلاء شأنه وتوفير كل احتياجات مواطنيه.





وتابع وليد قوطة لقد تعلمت من ابى رحمة الله عليه أن العلاقات الانسانية هى الباقية و المناصب جميعا الى زوال وان الصراعات على المناصب ستنتهى فى يوم ما وتبقى العلاقات الطيبة وصداقة العمر لانها هى الاساس فى كل خطوة نخطوها فى حياتنا.



