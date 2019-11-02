Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تنطلق عصر الأحد.. وصول مراقب مباراة المصري وكوت دي أور بالكونفيدرالية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الغزاوى - نور عادل
وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل أومورهو سيستيليو - مراقب مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد برج العرب.

كان في استقبال المراقب محمد أبو عاصي أحد مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذي قام باصطحابه على الفور إلى أحد فنادق مدينة برج العرب والذي يستضيف الاجتماع الفني للمباراة اليوم برئاسة أومورهو سيستيليو الذي ينتمي لدولة جنوب السودان وبحضور طاقم التحكيم الدولي البوركينابي بقيادة بوريما سانوجو وكذلك مسئولي المصري وكوت دي أور.

يذكر أن المصري فاز في مباراة الذهاب بـ ٤ أهداف كأكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته الافريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 لاعبا في قائمة المصري لمباراة كوت دي أور بطل سيشل بالكونفيدرالية

المصري يستعد لـ كوت دي أور في الكونفدرالية بهذه الطريقة

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

بعثة المصري البورسعيدي تصل القاهرة بعد الفوز على بطل سيشل

قبل مباراة الأحد .. أول بعثة من بطل سيشل تصل مطار القاهرة

بدء توزيع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة المصري وكوت دي أور

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية وتهديد صريح .. ماذا حدث بين طالبة حقوق طنطا وأستاذها الجامعي في المدرج

اخبار الحوادث.. عيد والبلشي يواصلان ترويج الشائعات.. قصة تعذيب وتهشيم رأس شاب بسبب الشذوذ بالشرقية

تفاصيل أول جمعة صفراء أون لاين في مصر

أخبار البرلمان| تحرك ضد أسما شريف منير بعد مهاجمة الشعراوي.. زيادة دعم بطاقات التموين 70 جنيها

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يقترب من إنبى.. وحسين الشحات يعود للعين الإماراتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!