تنطلق عصر الأحد.. وصول مراقب مباراة المصري وكوت دي أور بالكونفيدرالية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل أومورهو سيستيليو - مراقب مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد برج العرب.



كان في استقبال المراقب محمد أبو عاصي أحد مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذي قام باصطحابه على الفور إلى أحد فنادق مدينة برج العرب والذي يستضيف الاجتماع الفني للمباراة اليوم برئاسة أومورهو سيستيليو الذي ينتمي لدولة جنوب السودان وبحضور طاقم التحكيم الدولي البوركينابي بقيادة بوريما سانوجو وكذلك مسئولي المصري وكوت دي أور.



يذكر أن المصري فاز في مباراة الذهاب بـ ٤ أهداف كأكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته الافريقية.