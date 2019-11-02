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منوعات

شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
الطفل المقتول
الطفل المقتول
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مريم صليب
عثرت الشرطة الأمريكية على جثة مشوهة لأحد الأطفال تبين فيما بعد أنه طفل عمره سنتين، تعرض لأقصى أنواع التعذيب من والدته !!. 

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تلك الجريمة هي الأبشع من نوعها لأن الطفل تم تعذيبه حتى شوهت معالم جسده و استدلت الشرطة عن الطفل من خلال ساقه نظرا لأن الطفل كان جسده لا يحمل أي معالم و خرجت أحشائه خارج الجسم. 

ألقت الشرطة القبض على والدة الطفل بعد محاولتها إخفاء أدوات الجريمة في حديقة منزلها، و الذي كان يبعد عن الحفرة التي دفنت فيها الطفل بحوالي 10 أمتال. 

اعترفت الأم أنها قامت بضرب الطفل في البداية على يديه كي يكف عن البكاء، و لكنه ظل يبكي، أثار الطفل غضب والدته بسبب صوت صراخه فقامت بحرقه في يديه و من ثم حرقت شعر رأسه و ضربته حتى نزف من كل مكان في جسده، ولفظ أنفاسه الأخيرة.
شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور
شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور
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