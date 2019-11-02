شوهت جسده بالكامل.. أم تعذب ابنها والشرطة تستدل عليه من ساقه.. صور

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة مشوهة لأحد الأطفال تبين فيما بعد أنه طفل عمره سنتين، تعرض لأقصى أنواع التعذيب من والدته !!.





ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تلك الجريمة هي الأبشع من نوعها لأن الطفل تم تعذيبه حتى شوهت معالم جسده و استدلت الشرطة عن الطفل من خلال ساقه نظرا لأن الطفل كان جسده لا يحمل أي معالم و خرجت أحشائه خارج الجسم.





ألقت الشرطة القبض على والدة الطفل بعد محاولتها إخفاء أدوات الجريمة في حديقة منزلها، و الذي كان يبعد عن الحفرة التي دفنت فيها الطفل بحوالي 10 أمتال.



