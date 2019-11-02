اليوم.. نظر التحفظ على أموال حسن نافعة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم السبت، طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حسن نافعة، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019؛ المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.



ويواجه الدكتور نافعة اتهامات في قضية أخرى تحمل رقم 397 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وهي مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، بتلقي أموالا بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والإخلال بالأمن والسلم العام وذلك حال كونه موظفا عاما وتنفيذا لغرض إرهابي وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.