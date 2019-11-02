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محافظات

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
مطار أسوان الدولى
مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت إدارة مطار أسوان الدولى إحتفالية بالمسافرين عبر رحلات الطيران المختلفة بمناسبة أعياد " الهالووين " .

وشهدت صالة الإنتظار بمطار أسوان قيام الرسامين برسم بعض الأشكال على وجوه الأطفال المسافرين تعبيرًا عن الفرحة والمشاركة منهم فى هذه المناسبة .

كان قد استقبل عدد من الرسامين المسافرين والأطفال المترددين على مطار أسوان الدولى من المصريين والأجانب السائحين من خلال بعض الرسومات والأشكال والألوان على وجوه الأطفال بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم ، كما تم توزيع البرديات وبعض الهدايا على الركاب والمسافرين كنوع من أنواع الدعاية السياحية عن مصر.

ويحتفل العالم بعيد الهالوين أو "عيد الرعب" ولكل بلد تقاليدها الخاصة فى مظاهر الإحتفال به، إلا أن القاسم المشترك بجميع الإحتفالات، أنها مليئة بالخوف وأشياء مرعبة مثل: "الجماجم، الزومبى، الدم، وعفاريت".
عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور
عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور
عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور
عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور
عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور
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