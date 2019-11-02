محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع

ما زلت وستظل حروب الجيل الرابع هى الشبح الرئيسى الذى يواجه شباب مصر فى هذه الاونة من خلال محاولة أعداء الوطن والمتربصين بأمنها بث سمومهم وشائعاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة وهز الحالة النفسية للشباب



ويحاول محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان خلال تلك الآونة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات مع الآباء والأمهات لحثهم على تربية أبنائهم على حب الوطن ودفعهم إلى معاونة الدولة فى مواجهة تلك الحرب الشرسة



وأكد المحافظ إلى أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات من خلال توعية أبنائنا للتصدي الى تلك الحروب التي تزداد مع كل نجاح تحققه الدولة المصرية في شتى المجالات.



واضاف المحافظ بان الدولة تبدي اهتماما كبيرا بالمواطن من خلال اطلاق مبادرة اعادة بناء الشخصية المصرية والتي تبدا من المدرسة وغرس السلوك الإيجابي لديه وروح الانتماء وحب الوطن



وطالب المحافظ من أولياء الامور بتشجيع أبنائهم على الانتظام في الحضور إلى المدرسة لأنها أسهل الطرق للنجاح والابتعاد تماما عن الدروس الخصوصية التي تدمر شخصية الطالب وجعله يعتمد على الغير مؤكدا بأن المحافظة مستمرة في مواجهة الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.



جاء ذلك خلال لقاء موسعا مع اعضاء نادي السلام البحري ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام.



وشدد الغضبان على أهمية الفترة التى تشهدها محافظة بورسعيد حاليا ، والتى تمثل محور الانطلاق للتنمية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة فى كافة المجالات ، تفتح المجال أمام الشباب للعمل وتحقيق أهدافه وتساعده على بناء مستقبل وحاضر بلاده .مشيرا بان بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية سواء بشرق وغرب وجنوب المحافظة.