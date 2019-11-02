Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
لقاء موسع مع اعضاء
لقاء موسع مع اعضاء نادي السلام
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
ما زلت وستظل حروب الجيل الرابع هى الشبح الرئيسى الذى يواجه شباب مصر فى هذه الاونة من خلال محاولة أعداء الوطن والمتربصين بأمنها بث سمومهم وشائعاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة وهز الحالة النفسية للشباب

ويحاول محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان خلال تلك الآونة التصدى لتلك الظاهرة الخطيرة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات مع الآباء والأمهات لحثهم على تربية أبنائهم على حب الوطن ودفعهم إلى معاونة الدولة فى مواجهة تلك الحرب الشرسة

وأكد المحافظ إلى أهمية مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات من خلال توعية أبنائنا للتصدي الى تلك الحروب التي تزداد مع كل نجاح تحققه الدولة المصرية في شتى المجالات.

واضاف المحافظ بان الدولة تبدي اهتماما كبيرا بالمواطن من خلال اطلاق مبادرة اعادة بناء الشخصية المصرية والتي تبدا من المدرسة وغرس السلوك الإيجابي لديه وروح الانتماء وحب الوطن

وطالب المحافظ من أولياء الامور بتشجيع أبنائهم على الانتظام في الحضور إلى المدرسة لأنها أسهل الطرق للنجاح والابتعاد تماما عن الدروس الخصوصية التي تدمر شخصية الطالب وجعله يعتمد على الغير مؤكدا بأن المحافظة مستمرة في مواجهة الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء موسعا مع اعضاء نادي السلام البحري ذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام.

وشدد الغضبان على أهمية الفترة التى تشهدها محافظة بورسعيد حاليا ، والتى تمثل محور الانطلاق للتنمية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة فى كافة المجالات ، تفتح المجال أمام الشباب للعمل وتحقيق أهدافه وتساعده على بناء مستقبل وحاضر بلاده .مشيرا بان بورسعيد تحظى بالنصيب الأكبر من المشروعات القومية سواء بشرق وغرب وجنوب المحافظة.
محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع
محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع
محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع
محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع
محافظ بورسعيد : لابد من بناء الشخصية المصرية لمواجهة حروب الجيل الرابع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخبار الزمالك اليوم.. تعثر صفقة وادي دجلة.. والعروض تنهال على حارس الفريق

إصابة محمد منير بـ الانزلاق الغضروفي

البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب

شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار

تألق أزارو.. تعرف على أخر تفاصيل معسكر الأهلى فى الامارات..فيديو

بسبب زيها التنكري.. مراهقة تجد نفسها في ورطة بعد تعرضها لحادث سيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة