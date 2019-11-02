المنتخب الأولمبي يواصل التدريبات باستاد السويس

أدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم باستاد السويس ضمن استعداداته لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة والتي تستضيفها مصر اعتبارا من الجمعة المقبلة وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠



جاء المران قويا تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وركز فيه على النواحي التكتيكية.



وجاء اليوم حافلا حيث خضع جميع اللاعبين في القائمة لكشف المنشطات بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات(النادو).



ومن المقرر أن يكون الغد هو آخر التدريبات بالعين السخنه على ان يتوجه الأحد للقاهرة والتدريب باستاد القاهرة.



ومن جانبه أكد شوقي غريب على الاستفادة الكاملة من معسكر السخنه مشيدا بالتزام جميع اللاعبين والأجواء المثالية للمعسكر بداية من مقر الإقامة مرورا بملاعب ستاد السويس وملعب وادي دجلة بالعين السخنة موجها الشكر للجميع.



وقال غريب أن الجهاز الفني واللاعبين يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحريصين كل الحرص على إسعاد الجماهير المصرية.



ووجه غريب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمحاسب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة والمشرف على المنتخب الأولمبي لما يبذلونه من جهد في تذليل أي عقبات تواجه الفريق.