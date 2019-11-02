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أخبار البلد

وزير الأوقاف يترأس أول حوار مجتمعي لإعداد الخطة الدعوية لخطبة الجمعة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
أعلنت وزارة الأوقاف عن تحديث أطر خطبة الجمعة ، والتحول من الخطاب النمطي التقليدي إلى عمق قضايا المجتمع الاجتماعية والإنسانية ، ولا سيما في خطبة الجمعة واختيار موضوعاتها .

وأعلنت الوزارة عن إدارتها حوارا مجتمعيا واسعا حول خطتها الدعوية بشأن خطبة الجمعة ، تبدأ أولى جلساته غدا السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مع نخبة من العلماء والمثقفين وعلماء النفس والاجتماع برئاسة د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأضافت: تتبعها جلسة أخرى الأحد بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مع أعضاء المجلس ورؤساء لجانه العلمية والثقافية والإعلامية والتثقيفية ، بغية الوصول إلى خطة دعوية ووطنية متميزة تسهم في التحول بقضايا التجديد من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة يكون لها أثرها في بناء الشخصية الوطنية الواعية المستنيرة .
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