وزير الأوقاف يترأس أول حوار مجتمعي لإعداد الخطة الدعوية لخطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن تحديث أطر خطبة الجمعة ، والتحول من الخطاب النمطي التقليدي إلى عمق قضايا المجتمع الاجتماعية والإنسانية ، ولا سيما في خطبة الجمعة واختيار موضوعاتها .



وأعلنت الوزارة عن إدارتها حوارا مجتمعيا واسعا حول خطتها الدعوية بشأن خطبة الجمعة ، تبدأ أولى جلساته غدا السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مع نخبة من العلماء والمثقفين وعلماء النفس والاجتماع برئاسة د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .



وأضافت: تتبعها جلسة أخرى الأحد بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مع أعضاء المجلس ورؤساء لجانه العلمية والثقافية والإعلامية والتثقيفية ، بغية الوصول إلى خطة دعوية ووطنية متميزة تسهم في التحول بقضايا التجديد من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة يكون لها أثرها في بناء الشخصية الوطنية الواعية المستنيرة .