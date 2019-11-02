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برلمان

أخبار البرلمان| تحرك ضد أسما شريف منير بعد مهاجمة الشعراوي.. زيادة دعم بطاقات التموين 70 جنيها

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
اخبار البرلمان
اخبار البرلمان
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عبد الرحمن سرحان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الجمعة 1 من نوفمبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

بعد 3 وقائع ضرب في 24 ساعة.. السجن 5 سنوات عقوبة الاعتداء على الأطباء.. مشروع قانون

شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، خلال يوم واحد، منها العاصمة القاهرة، حيث أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها.

بعد وصفها لـ الشعراوي بـ المتطرف | تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير

أدان النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن الإعلامية أسما شريف منير، والتي وصفت فيها الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بأنه "متطرف"، ووصفها بأن "غير مسؤولة وجاهلة"، محذرًا من انتشار الإساءات الموجهة للرموز الدينية.

أبرزها الحبس 5 سنوات .. تعرف على عقوبة أسما شريف منير بعد وصفها الشعراوي بـ المتطرف

12.6 مليار دولار في 2019.. اقتصادية البرلمان تضع روشتة مهمة لزيادة عوائد السياحة

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2019 شهد تحسن ملحوظ في قطاع السياحة نتيجة لعدد من الأسباب.

هبوط أسعار 7 سيارات وتراجع سعر 4 سلع مهمة.. تفاصيل

شهدت أسعار صرف الدولار في ختام التعاملات أمس هدوءًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع الدولار أكثر من 1.75 جنيه منذ بداية العام الحالي.

برلماني: زيادة دعم المواطن من 50 لـ 70 جنيها شهريا في هذه الحالة

طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بضرورة فلترة منظومة التموين من خلال استبعاد الغير مستحقين لإيصال الدعم لمستحقيه، قائلًا:" فـي 70% بياخد دعم خبز واغلبهم غير مستحقين".
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