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محافظات

بالأرقام.. نتيجة انتخابات مركز شباب فارسكور بدمياط

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:00 ص
انتخابات مركز شباب
انتخابات مركز شباب فارسكور بدمياط
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زينب الزغبي
أعلن المستشار محسن صابر، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مركز شباب فارسكور، النتيجة النهائية لإنتخابات مركز شباب فارسكور والتي أسفرت عن فوز الكابتن إكرامي طلبة، علي مقعد الرئاسة، و محمد بشتو، علي مقعد النائب.

وجاءت النتيجة النهائية كالتالي، بلغ إجمالي الأعضاء 789 عضوًا، من قاموا بالتصويت 582 عضوًا، الصحيح 566 صوت، الباطل 16 صوت، موافق علي مقعد رئيس مركز الشباب 416، غير موافق 155، وعلي مقعد النائب حصل محمد بشتو علي 234 صوت، وعزالدين السعيد 213 صوت، وزينب كسبة 79 صوت، ومحمد برعي 40 صوت.

وفي سياق متصل، أشاد المرشحون وأعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب فارسكور بالعملية الانتخابية والتنظيم وأماكن الاقتراع المعدة لإنتخابات مجلس ادارة مركز شباب فارسكور والتي انطلقت اليوم الجمعة، بإدارة المستشار محسن صابر، بكل شفافية ونزاهة وحيدة نالت رضاء الجميع من المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.
بالأرقام.. نتيجة انتخابات مركز شباب فارسكور بدمياط
بالأرقام.. نتيجة انتخابات مركز شباب فارسكور بدمياط
بالأرقام.. نتيجة انتخابات مركز شباب فارسكور بدمياط
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