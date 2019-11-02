تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن خاصية جديدة في تحديث "iOS 13.2"، الذي تم إصداره مؤخرًا، أصابت بعضًا من مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" بالإحباط.



وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى أن التحديث قد غير الطريقة التي يدير بها نظام التشغيل ذاكرة الوصول العشوائي "RAM"، وهو ما تسبب في إعادة تحميل عدد من التطبيقات، ومن بينها "يوتيوب- YouTube" و"سفاري- Safari"، بشكل متكرر عند إعادة فتحها، مشيرًا إلى أنه يبدو أن التحديث الأخير الذي أطلقته شركة "آبل" الأمريكية يقوم تلقائيًا بإزالة صفحات الويب والتطبيقات من الذاكرة كلما لا تكون قيد الاستخدام.



وكشف العديد من المستخدمين عن أنه عند قيامهم بفتح صفحة ويب جديدة في متصفح "سفاري"، ومن ثم محاولة العودة إلى الصفحة القديمة مجددًا، فإنه يعاد تحميلها، وكأنها تُفتح للمرة الأولى.



ويحدث أمر مماثل عند استخدام عدد من التطبيقات، وهو ما جعل تعدد المهام، أو القيام بمهام متعددة على الهاتف، يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، وأصبح بذلك أمرًا مزعجًا بالنسبة للعديد من المستخدمين.



وأفادت "ديلي ميل" بأنه كان من بين المستخدمين الذين أعربوا عن استيائهم حيال هذه المشكلة، المدون التقني "أوستن إيفانز"، الذي أوضح في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه كان يقوم بكتابة رسالة بريد إلكتروني، ثم انتقل إلى تطبيق "سفاري"، وعندما عاد لاستكمال البريد الإلكتروني، كان كل شئ قد اختفى، بحسب وصفه.



وكذلك كشف العديد من مستخدمي "تويتر" عن تجارب مماثلة تعرضوا لها عند استخدام تطبيقات مثل "يوتيوب" و"سفاري".