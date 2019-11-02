Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن خاصية جديدة في تحديث "iOS 13.2"، الذي تم إصداره مؤخرًا، أصابت بعضًا من مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" بالإحباط.

وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى أن التحديث قد غير الطريقة التي يدير بها نظام التشغيل ذاكرة الوصول العشوائي "RAM"، وهو ما تسبب في إعادة تحميل عدد من التطبيقات، ومن بينها "يوتيوب- YouTube" و"سفاري- Safari"، بشكل متكرر عند إعادة فتحها، مشيرًا إلى أنه يبدو أن التحديث الأخير الذي أطلقته شركة "آبل" الأمريكية يقوم تلقائيًا بإزالة صفحات الويب والتطبيقات من الذاكرة كلما لا تكون قيد الاستخدام.

وكشف العديد من المستخدمين عن أنه عند قيامهم بفتح صفحة ويب جديدة في متصفح "سفاري"، ومن ثم محاولة العودة إلى الصفحة القديمة مجددًا، فإنه يعاد تحميلها، وكأنها تُفتح للمرة الأولى.

ويحدث أمر مماثل عند استخدام عدد من التطبيقات، وهو ما جعل تعدد المهام، أو القيام بمهام متعددة على الهاتف، يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، وأصبح بذلك أمرًا مزعجًا بالنسبة للعديد من المستخدمين.

وأفادت "ديلي ميل" بأنه كان من بين المستخدمين الذين أعربوا عن استيائهم حيال هذه المشكلة، المدون التقني "أوستن إيفانز"، الذي أوضح في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه كان يقوم بكتابة رسالة بريد إلكتروني، ثم انتقل إلى تطبيق "سفاري"، وعندما عاد لاستكمال البريد الإلكتروني، كان كل شئ قد اختفى، بحسب وصفه.

وكذلك كشف العديد من مستخدمي "تويتر" عن تجارب مماثلة تعرضوا لها عند استخدام تطبيقات مثل "يوتيوب" و"سفاري".
تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!
تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!
تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!
تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميزات جديدة يضيفها Whatsapp لمستخدمي آيفون

حدثها فورًا.. آبل تحذر مستخدمي آيفون وآيباد

كيفية حفظ ومشاركة موقع ويب بتنسيق PDF على أجهزة آبل

أوقفه فورا.. أبل تحذر مستخدمي آيفون من هذا الإجراء

موجز اخبار التكنولوجيا | تويتر يحظر الإعلانات السياسية.. وشركة آبل تطرح هاتفا مدهشا في 2020

ترشيحاتنا

تليفون وسجائر.. جامعة طنطا تكشف ملابسات طرد طالبين بـ كلية تجارة

ملابس قصيرة جدًا.. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور

نيكول سابا تصدم أمير كرارة وترفض عرض صورة نجلتها على الهواء

لا أحد يفرض على جمهور الأهلي شئ .. تركي آل الشيخ يرفض تصريحات مصطفى يونس

أخبار الفن.. أسما شريف منير تعتذر بعد أزمة الشعراوي.. إصابة محمد منير.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

بعد وصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف.. تحرك عاجل من البرلمان ضد أسما شريف منير.. أمنة نصير: عايزة تعمل "شو" لنفسها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث iOS 13.2 يصيب مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بالإحباط.. والسبب؟!

بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور