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الآثار: ضخ 100 مليون جنيه شهريا للانتهاء من المتحف الكبير

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:57 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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خالد محيي الدين
قال وزير الآثار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالآثار المصرية، لافتا إلي أن الرئيس منح الوزارة الكثير من أموال الموازنة لتنفيذ كافة المشروعات والاكتشافات الخاصة بالآثار.

وأشار "وزير الآثار"، خلال لقائه مع الإعلامية "رشا مجدي"، خلال تغطية خاصة للافتتاح الرسمي لمعرض آثار الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية، علي قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن المبلغ الكبير الذي قام بتوجيهه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتيح لوزارة الآثار استكمال كافة مشروعاتها.

ونوه وزير الآثار، إلي أنه تم توفير مليار و270 مليون جنيه لبعض من المشاريع مع ضخ أموال 100 مليون جنيه شهريا للانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير بواقع مليار و200 مليون جنيه.
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