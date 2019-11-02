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وزير الآثار يكشف عن تابوت أثري مميز تم تهريبه إلى أمريكا بأوراق مزورة.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالج العناني وزير الآثار، إنه تم اكتشاف تابوت أثري مميز، تم تهريبه إلى متحف في الولايات المتحدة الأمريكية، بأوراق مزورة.

وتابع الدكتور خالج العناني وزير الآثار، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، خلال تغطية خاصة للافتتاح الرسمي لمعرض آثار الملك توت عنخ آمون في العاصمة البريطانية، عبر فضائية «صدى البلد»، أن القوانين كانت تسمح بتصدير بعض القطع الأثرية المكررة، وتم اكتشاف أن شهادة التصدير المؤرخة في عام 1971، وكذلك اكتشاف أن تلك الشهادة مزورة.

وأوضح الدكتور خالج العناني وزير الآثار، أنه تمت استعادة التابوت وعرضه في المتحف القومي للحضارة المصرية.
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