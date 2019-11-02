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منوعات

كلاب حراسة تمزق جسد لص حاول الهرب من منزل .. لن تصدق ما حدث .. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت لقطات صادمة لحظة نهش كلابان حراسة مخلصان للص بشراسة، في حين يحاول الهرب من فكهم المفترس الذي كاد يمزق جسده.

ويوضح فيديو صورته احد كاميرات المراقبة كلبان ذى قوة وهم يهجمان لص كان يطارد من قبل مواطنين، حيث يزعم انه شوهد وهو يهرب من منزل بمدينة جانسباي ، جنوب أفريقيا، حاملًا حقيبة بها أشياء ثمينة تمكن من سرقتها من داخل المنزل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وفي هذه الاثناء كان يشاهد الجيران اللص وهو يهرب عبر القفز على أسطح المنازل للفرار، بغنيمته المسروقة التي كان يحملها في حقيبة أسفل ذراعه.

وكان اللص المطارد الذي رفض دعوات الناس للتوقف عن الهرب يفصله عن الفرار حديقة يحميها كلاب حراسة، ليقرر القفز إلى الفناء، إلا ان الكلاب أقدمت على مهاجمته ونهشت جسده بشكل مرعب.

وحاول اللص بشكل يائس محاربة الحيوانات باستخدام أنبوب بلاستيكي ، لكن الكلاب استمرت في الهجوم عليه، بينما كان يصرخ طلبًا للمساعدة.

وفي النهاية تمكن مالك الكلاب من السيطرة عليهم لترك اللص، في حين تمكن المواطنون من الإمساك به وقاموا بتسليمه إلى الشرطة في وقت لاحق.


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