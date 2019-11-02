أحمد رزق: أول أجر لي كان 200 جنيه في الشهر.. فيديو

قالت الفنانة نيكول سابا، إن النجومية ليست لها علاقة بقوة الممثل أو المطرب، مشيرة إلى أن التواصل مع الجمهور، له عامل كبير، والحضور، وعوامل أخرى.



وأضافت الفنانة نيكول سابا، خلال برنامج «سهرانين» المذاع على « أون اي»، ويقدمه الفنان «أمير كرارة»، أن المطرب على المسرح، يشبه الممثل على المسرح، لأنه يحتاج إلى يقظة، وسرعة بديهة، ومتابعة الجمهور في أثناء الغناء، منوهة إلى أن فريق العمل له أيضا عامل كبير في نجاح المطرب.



ومن جهته، قال الفنان أحمد رزق، الذي شارك نيكول سابا، في الحلقة؛ أن أول من شاهده قبل الشهرة، كان الفنان الكبير نور الشريف، ووعده بمنحه دورا في أحد المسلسلات، وحدث ذلك لاحقا.



وأشار أحمد رزق إلى أن والده يعمل مخرجا مسرحيا، وهذا ما دفعه لاحتراف التمثيل، لافتا إلى أن أول أجر له كان 200 جنيه في الشهر.