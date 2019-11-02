الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخسر أمام ديجون

خسر فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه نادي ديجون بهدفين مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الفرنسي.



افتتح كيليان مبابي التسجيل لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 19 ، قبل أن يعادل منير شويار النتيجة لديجون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، ليضيف بعدها الفنزويلي جهوندير كاديز هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 47 .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ديجون للنقطة 12 في المركز الثامن عشر ، بينما توقف رصيد نادي باريس سان جيرمان عند النقطة 27 في صدارة الدوري الفرنسي.

