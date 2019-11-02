صدمة .. براءة 5 متهمين من إغتصاب طفلة.. والسبب عجيب

أصيب الحضور في إحدى المحاكم بإسبانيا بحالة من الذهول والصدمة بعد أن حكمت المحكمة ببراءة المتهمين في قضية إغتصاب طفلة بالغة من العمر 13 عام.





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن محكمة بإحدى المقاطعات بإسبانيا اذهلت الجميع بحكمها على 5 متهمين بإغتصاب طفلة ومحاولة قتلها .





نطق القاضي الإسباني الحكم بطريقة مؤثرة للغاية وكأنه لا يريد الإعتراف بالحكم ولكنه مضطر ، حيث أنه بموجب القانون الإسباني، لا يمكن تصنيف الاعتداء الجنسي إلا على أنه اعتداء أو اغتصاب إذا استخدم الجناة العنف أو التخويف، وفي حيثيات القضية أكد القاضي أن الإغتصاب لم يكن تحت التهديد.



