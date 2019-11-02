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توك شو

أحمد رزق: عشت أياما صعبة ونمت بغرفة مشتركة مع هذا النجم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:23 ص
أحمد رزق
أحمد رزق
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد رزق أنه عاش في فترة شبابه كفاح وصعوبة في العيش، لدرجة أنه كان يسكن هو والممثل محمود عبد المغني في غرفة واحدة.

وأضاف خلال برنامج «سهرانين» المذاع على « أون اي»، ويقدمه الفنان «أمير كرارة»، أنه يتعامل مع أطفاله بطريقة تجعلهم يشعرون بالمسئولية، ويطالب من زوجته دائما عدم تلبية كل ما يطلبه ليتعلموا أن الحياة ليست سهولة للأبد.

وأكد رزق، أنه لا يستطيع أن يفعل أن شيء في حياته غير التمثيل، ولا حتى تقديم برامج فنية كباقي زملائه؛ منوها انه متفرغ للتمثيل فقط بالرغم أن أكثر من منتج طلب منه تقديم برنامج.

وأشار رزق إلى أن والده يعمل مخرجا مسرحيا، وهذا ما دفعه لاحتراف التمثيل، لافتا إلى أن أول أجر له كان 200 جنيه في الشهر.
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