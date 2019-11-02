اخبار الرياضة.. إصابة نجم الأهلي في دبي.. مسلسل هروب ناشئي القلعة الحمراء عرض مستمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:





مدرب غانا الأوليمبي لـ صدى البلد: لا أعرف سوى رمضان صبحي.. وشئ واحد أخشاه قبل البطولة





- تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.





إصابة نجم الأهلي في دبي





- اشتكي حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي.





اسألوا رانيا علواني.. عدلي القيعي: هناك من يكرهون صلح تركي آل الشيخ مع الخطيب





- استعان المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بـ رانيا علوانى عضو المجلس للكشف المتضررين والكارهين للصلح الذي حدث بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤخرا .





بالأسماء.. مسلسل هروب ناشئي الأهلي عرض مستمر



