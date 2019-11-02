Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة.. إصابة نجم الأهلي في دبي.. مسلسل هروب ناشئي القلعة الحمراء عرض مستمر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:

مدرب غانا الأوليمبي لـ صدى البلد: لا أعرف سوى رمضان صبحي.. وشئ واحد أخشاه قبل البطولة

- تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

إصابة نجم الأهلي في دبي

- اشتكي حسين السيد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب الأهلي دبي.

اسألوا رانيا علواني.. عدلي القيعي: هناك من يكرهون صلح تركي آل الشيخ مع الخطيب

- استعان المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بـ رانيا علوانى عضو المجلس للكشف المتضررين والكارهين للصلح الذي حدث بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤخرا .

بالأسماء.. مسلسل هروب ناشئي الأهلي عرض مستمر

فجَّر إعلان مصطفي هشام، لاعب فريق ناشئ الأهلي 2001، رحيله إلي سي جوفى إسبانيول الإسباني، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء.
Advertisements

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية وتهديد صريح .. ماذا حدث بين طالبة حقوق طنطا وأستاذها الجامعي في المدرج

حكم بيع الآثار لمن وجدها في مكان يملكه.. الإفتاء توضح.. فيديو

في عيد ميلاد محسن محيي الدين.. تعرف على سبب تركه مجال الفن

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي

تمت سنة.. أول ظهور لـ حياة عمرو يوسف

في اللحظات الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ سكان عمارة قبل انهيارها بـ بنها..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!