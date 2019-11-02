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رياضة

وفرنا سفرية.. إيهاب جلال يعلق على احتمالية وقوع المصري وبيراميدز فى مجموعة واحدة بالكونفيدرالية.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
علق إيهاب جلال المدير الفني للمصري علي لو وقع فريقه مع بيراميدز فى مجموعة واحدة فى كأس الكونفدرالية الافريقية .

وقال جلال، علي قناة أون سبورت ، أنه لا يمانع فى مواجهة بيراميدز، أننا سوف نستفيد بقلة السفر خارج مصر.

واختتم ، نواجه بيراميدز على كل حال في الدوري الممتاز، ولا أمانع أن تكون هناك مباراتين في الكونفدرالية لأن ذلك يعني التخلص في السفر في مباراة.

ومن المقرر إقامة قرعة دور المجموعات للكونفدرالية عقب حسم مرحلة "بلاي أوف" ليتأهل 16 فريقا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.
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