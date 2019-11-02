Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مناقشة كتاب دراويش في محرابها بقصر ثقافة طنطا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
عبر الشاعر والكاتب مصطفى منصور عن شكره وتقديره للهيئة العامة لقصور الثقافة لما تقوم به من دور هام في نشر الثقافة المجتمعية وتشكيل الوعي القومي في العديد من المجالات عن طريق إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بكافة المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك خلال كلمته بالندوة الثقافية التي أقيمت بقصر ثقافة طنطا لمناقشة ديوانه الشعري الجديد "دراويش في محرابها" والفائز بالنشر الإقليمي لقصور الثقافة لهذا العام، فيما رحبت مديرة القصر بالحضور مؤكدة أن المواقع الثقافية بالغربية ترحب دائما بكل المبدعين في جميع المجالات وتقدم المساعدة لكل المواهب الشابة والصغيرة لتقديم ابداعاتهم واكتشاف مواهبهم.

أدار المناقشة الشاعر والاعلامي محمد درة الذي قدم ملخصا سريعا للسيرة الذاتية ل منصور وأهم أعماله، وخلال كلمته أكد الشاعر والناقد محمد نوح أن الديوان تضمن 24 قصيدة تتفجر كل منها في اطار منسجم مع الاطار الكلي للديوان تسعى جميعها في واقع الأمة، فيما تناول الشاعر والناقد الدكتور محمد زيدان تاريخ الشعر العامي في مصر، وكيف كانت بداياته، ومن هم أهم رموزه في مصر والوطن العربي مؤكدا على أن شعر العامية يناطح شعر الفصحى بل أنه قد يتفوق عليه، معربا عن اعجابه الشديد بعنوان الديوان لاتساع دلالته وسهولة فهم معانيه، ومشيرا الى أن قصائد الديوان عبرت بشكل دقيق عن رؤية "منصور" للوقائع الحياتية التي مر بها ويخرج أحيانا من الاطار العام ليقول قصائد تشبه المواويل.

حرص العديد من الشخصيات الفنية والأدبية والشعراء وأساتذة الجامعات والاعلاميين على التواجد خلال المناقشة بجانب حضور عدد من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية اللذين قدموا التهنئة على صدور الديوان الجديد مع اعجابهم الشديد بقصائد الديوان الذي عكس تمتع "منصور" في القدرة على توصيل المعاني بكل سهولة.

جدير بالذكر، أن الشاعر والكاتب مصطفى منصور من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية ويعمل حاليا مسئول للنشاط الثقافي والمسرحي بجامعة طنطا، وكان يشغل رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة طنطا، ورئيسا سابقا لتحرير مجلة اقلام الصادرة عن هيئة قصور الثقافة، ورئيس حالي للقسم الثقافي بجريدة المصير اليوم الأسبوعية وعضو مجلس ادارتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مساحات أخرى للوجع" بختام دورة نادي أدب أسيوط

أبو تمام والمتنبي حداثة شعرية مبكرة بثقافة السويس

قصر ثقافة طنطا يناقش دراويش في محرابها

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: مستعدون لعزل ترامب

بسبب الأهلي.. النجم الساحلي: كوليبالي لن يشارك أمام الأحمر.. ورادس الملعب النهائي| شاهد

رنا السبكي تعلق على ملابس زينة الجريئة.. والأخيرة ترد

مشهد مفزع.. جثتان محروقتان بماء نار بالسعودية.. والشرطة تحقق

تعليق ناري من حسن المستكاوي على أزمة كهربا مع الزمالك

غدًا.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق في كفر الشيخ .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية

شاهد.. مسن ينتحر بشكل مأساوي في منزله.. لن تتخيل السبب!

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة