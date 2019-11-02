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أخبار البلد

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يوافق على علاج طالب هندسة بترت ساقيه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
اطراف صناعية
اطراف صناعية
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استجاب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لاستغاثة طالب بكلية الهندسة تعرض لحادث قطار تم نشرها على موقع صدى البلد وتم إصدار قرار علاج على نفقة الدولة.

وكان موقع صدى البلد نشر استغاثة من الطالب محمد مهدي بكلية الهندسة، والذي تعرض لحادث قطار اثناء ذهابه من البحيرة للاسكندرية لتأدية امتحانات نصف العام، حيث تم بتر ساقيه، وناشد الطالب المسئولين بالدولة تحمل المبلغ المتبقي من تكلفة الإطراف الصناعية (اجماليها مليون و400 الف جنيه ) حتي يتمكن من المشي مرة اخري؛ و فور رصد الاستغاثة تم التواصل مع اهل الطالب وارسال التقارير الطبية بالحالة وتكلفة العلاج من المركز التاهيلي بمستشفي العجوزة، وعليه تم العرض علي اللجنة الطبية العليا وصدر قرار رئيس الوزراء خلال اقل من 24 ساعة بالمساهمة بالمبلغ المتبقي من تكلفة الاطراف ويبلغ اكثر من نصف مليون جنيه.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالة وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.
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