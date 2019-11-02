Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرنسا تقصف أوكارًا لداعش في العراق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الجمعة، أن سلاح الجو الفرنسي شن عدة ضربات جوية استهدفت أوكارًا لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الغارة نفذتها مقاتلات رافال فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم عملية الشمال العسكرية التي تخوضها فرنسا، منذ سبتمبر 2014، كجزء من عملية العزم الصلب للتحالف الدولي ضد داعش".

وأضاف البيان "أن الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس ضمن إطار حملة (العزم الصلب)، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية".

وتابع البيان: "التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقًا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف".

من جهتها أشادت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بـ"أداء الطيارين العسكريين"، قائلة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "لقد كان المشرق في الأزمنة الأخيرة مسرحًا لتغيرات كثيرة".

وأردفت بالقول: "فيما يبقى موقف فرنسا ثابتًا وعزيمتها على محاربة الإرهاب لا تتغير. بالأمس، قصف الطيران الفرنسي العديد من مخابئ وأنفاق داعش الذي لا نترك له مجالًا لالتقاط أنفاسه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تدمر مخابئ وأنفاق لتنظيم داعش في العراق

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تعليق من محمود سعد على شهيد التذكرة واندهاشه من ركاب القطار

خبراء: طروحات القوات المسلحة في البورصة تعزز الاستثمار غير المباشر لهذه الأسباب

سمية الخشاب بإطلالة جذابة من داخل سيارتها .. شاهد

معلق.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة استون فيلا

دعاء صلاة التهجد وقيام الليل من 83 كلمة داوم عليها رسول الله كل ليلة

بعد فوزها ببطولة العالم.. 6 معلومات لا تفوتك عن أسطورة الاسكواش نور الشربيني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية