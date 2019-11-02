فرنسا تقصف أوكارًا لداعش في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الجمعة، أن سلاح الجو الفرنسي شن عدة ضربات جوية استهدفت أوكارًا لتنظيم داعش الإرهابي في العراق.



وقالت الوزارة في بيان لها: "الغارة نفذتها مقاتلات رافال فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم عملية الشمال العسكرية التي تخوضها فرنسا، منذ سبتمبر 2014، كجزء من عملية العزم الصلب للتحالف الدولي ضد داعش".



وأضاف البيان "أن الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس ضمن إطار حملة (العزم الصلب)، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية".



وتابع البيان: "التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقًا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف".



من جهتها أشادت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بـ"أداء الطيارين العسكريين"، قائلة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر": "لقد كان المشرق في الأزمنة الأخيرة مسرحًا لتغيرات كثيرة".



وأردفت بالقول: "فيما يبقى موقف فرنسا ثابتًا وعزيمتها على محاربة الإرهاب لا تتغير. بالأمس، قصف الطيران الفرنسي العديد من مخابئ وأنفاق داعش الذي لا نترك له مجالًا لالتقاط أنفاسه".