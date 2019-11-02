عشان متوهش.. حيل خفية في google map تعرف عليها

القيادة بشكل عام مرهقة ، ومما يجعل الأمر مرهق أكثر هو أنك تريد الذهاب إلى مكان ولا تعرف كيفية الوصول وقد تكون تلك المشكلة حلها الوحيد إستخدام google map عبر الهاتف المحمول ويكون دليلك لتهدأة أعصابك .



وفقا لما ورد في موقع "cnet " التقني ، أن الهواتف المزودة بتطبيق google map بإمكان الأشخاص استخدامها لتسجيل الأماكن التي يرغبون الذهاب إليها لتفادي أماكن الزحام والعثور على جراج للسيارات بشكل أسرع حتى أثناء إغلاق الإتصال بالإنترنت .



و في تلك الخطوات التالية يمكنك إستخدام التطبيق لمساعدتك بأقصى درجة ممكنة :



- وضع اسم المكان الذي تريد الذهاب إليه .



-في الجزء السفلي من الشاشة انقر على المكان او العنوان .



-انقر على الأيقونة التي تحمل 3 نقاط في الجزء العلوي من الشاشة



-انقر أعلى الشاشة ستعمل الخريطة على الهاتف دون اتصال بالإنترنت