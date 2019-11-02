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توك شو

نيكول سابا تصدم أمير كرارة وترفض عرض صورة نجلتها على الهواء

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أحمد رزق، أنه يناقش مع أولادة أعماله الفنية وكشف أن نجله حمزة لديه اهتمامات كبيرة بصناعة السينما.

وأضاف خلال برنامج «سهرانين» المذاع على « أون اي»، ويقدمه الفنان «أمير كرارة»، أن نجله حمزة أعجب بدورة في فيلم الممر، وكان يناقشه في تصميم المعارك والجرافيكس المستخدم في الفيلم .

ومن جانبها رفضت النجمة نيكول سابا التي شاركت رزق في الاستضافة؛ عرض صورة نجلتها على الهواء في البرنامج.

وأكدت أن نجلتها تبلغ من العمر 6 سنوات ولم تنشر لها غير صورة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها بالخطأ.
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