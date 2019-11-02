نيكول سابا تصدم أمير كرارة وترفض عرض صورة نجلتها على الهواء

قال الفنان أحمد رزق، أنه يناقش مع أولادة أعماله الفنية وكشف أن نجله حمزة لديه اهتمامات كبيرة بصناعة السينما.



وأضاف خلال برنامج «سهرانين» المذاع على « أون اي»، ويقدمه الفنان «أمير كرارة»، أن نجله حمزة أعجب بدورة في فيلم الممر، وكان يناقشه في تصميم المعارك والجرافيكس المستخدم في الفيلم .



ومن جانبها رفضت النجمة نيكول سابا التي شاركت رزق في الاستضافة؛ عرض صورة نجلتها على الهواء في البرنامج.



وأكدت أن نجلتها تبلغ من العمر 6 سنوات ولم تنشر لها غير صورة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها بالخطأ.