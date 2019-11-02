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مرأة

كالمحترفين .. 5 أسرار غير متوقعة يجب معرفتها عن المطبخ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
أسرار المطبخ
أسرار المطبخ
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رضوى حسام
أولئك الذين يعملون بمهنة الطهي، غالبًا ما يعانون من مشكلات كبيرة في المطبخ، مثل حرق اللحوم، ذبول الخضراوات، والكثير من المشكلات الأخرى، لكن لكل مهنة أسرار لذلك تمكن موقع "bright side" من معرفة بعض أسرار المطبخ الرائعة التي لا يعرفها سوى الطهاة المحترفين، ومن شأنها أن توفر لك الوقت وتعمل على تعزيز المهارات الخاصة بك في الطهي.


-للقيام بقطع قطعة كاملة من الكعكة، قم بوضع سكين تحت الماء الساخن، ثم اقطعها به، فهذا سيمنع الكعكة من التمسك بالسكين.

-قم بوضع بخاخة في الليمونة لتتمكن من أخذ العصير.

- إذا قمت بوضع شرائح من الخبز إلى حواف قطع الكعكة بواسطة خلل الأسنان، لأن هذا من شأنه أن يحافظ على أطرافها من أن تصبح صلبة.

- من الأفضل تخزين الخضرة مثل البقدونس والجرجير والكزبرة في ورق ألومنيوم، لكي تبقى طازجة لفترة أطول.

-لإعادة تسخين المعجنات كما لو أنها مطهية للتو، قم برشها بالماء قبل وضعها في الفرن.
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