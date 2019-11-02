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رياضة

رقم قياسي.. محمد سالم: تدربت مع 8 مدربين في موسم واحد بالزمالك

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:43 ص
محمد سالم
محمد سالم
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حسن العمدة
دافع محمد سالم مهاجم نادي المقاولون العرب عن فترة وجوده في نادي الزمالك وعدم استمراره مع الفريق.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في موسم واحد مر عليا 8 مدربين جوة نادي الزمالك، ده رقم غريب، في سنين لعبي كله معداش عليا العدد ده من المدربين مش في موسم واحد بس".

واضاف "المدرب مكنش بيلحق يتعرف على اللعيبة والفريق، استبعادي من المباريات مع الزمالك لم يكن فني تمامًا، الادارة كانت بتسالني انت مصاب ليه قولتلهم انا مش مصاب، فجأة الماتش الي بعده لعبت".

وتابع "انا لعبت حوالي 119 دقيقة مع نادي الزمالك سجلت فيهم 3 أهداف وصنعت جول وحصلت على ركلة جزاء".
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