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رياضة

محمد سالم: المقاولون يحاول صناعة صلاح جديد.. والإدارة رفضت احترافي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
أكد محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، أن الفريق يحاول صناعة محمد صلاح جديد.

وقال سالم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المقاولون يحاولون صناعة محمد صلاح جديد، وفي بداياتي كان هناك حديثا انني أسير بشكل جيد وسأكون صلاح جديد".

وأكمل: "استدعيت لمنتخب مصر في سن مبكر، ومرحلة الاحتراف تعطلت ولم تحدث بسبب رفض الإدارة أن أرحل لليونان أو البرتغال بسبب قلة سعر العروض المقدمة".

وأضاف: "تلقيت عرضا من الأهلي في الموسم التالي لكن الأحمر تعاقد آنذاك مع الثلاثي محمد رزق وفاروق وباسم علي وكان من الصعب رحيل 4 بموسم واحد".
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