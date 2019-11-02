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رياضة

محمد سالم: كنت ضحية في الزمالك عشان مليش ضهر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
محمد سالم
محمد سالم
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حسن العمدة
"مكنش ليا ضهر في الزمالك" بهذه الكلمات بدأ محمد سالم مهاجم المقاولون العرب حديثه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد مضيفًا: اتذكر قبل احدى المباريات مع الزمالك ، طلبت أن أخرج لتأدية "الإمتحان" واعود للمعسكر مرة أخرى.

وتابع : بعد ذلك انتشر على وسائل الإعلام انني اشترط اللعب أساسيا أو الذهاب لأداء الامتحان.

وأضاف: هناك شخص لم يكن يحب تواجدي مع الفريق حبًا في لاعبين أخرين، ومازال هذا الشخص موجود مع الفريق.

واتم : "كنت ضحية، ووصل بي الحال إني كرهت التمرين".
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