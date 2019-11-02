محمد سالم: كنت ضحية في الزمالك عشان مليش ضهر

"مكنش ليا ضهر في الزمالك" بهذه الكلمات بدأ محمد سالم مهاجم المقاولون العرب حديثه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد مضيفًا: اتذكر قبل احدى المباريات مع الزمالك ، طلبت أن أخرج لتأدية "الإمتحان" واعود للمعسكر مرة أخرى.



وتابع : بعد ذلك انتشر على وسائل الإعلام انني اشترط اللعب أساسيا أو الذهاب لأداء الامتحان.



وأضاف: هناك شخص لم يكن يحب تواجدي مع الفريق حبًا في لاعبين أخرين، ومازال هذا الشخص موجود مع الفريق.



واتم : "كنت ضحية، ووصل بي الحال إني كرهت التمرين".