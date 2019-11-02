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مرأة

لن تتوقع .. 8 طرق لكشف الكذب في دقائق

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
طرق كشف الكذب
طرق كشف الكذب
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رضوى حسام
يلجأ كثير من الناس للكذب لحل بعض الأمور أو الهرب من موقف ما، مما يصعب علينا معرفة مدى صدق أو كذب الأخرون، لذلك نشر موقع "bright side" بعض الطرق لتعرف بها ما إذا كان الشخص الذي أمامك يكذب أم يقول الصدق .

• إجابات غامضة :-
إذا كان الشخص يعطيك إجابة غامضة، فقد تكون هذه علامة على الأكاذيب، فحاول دائمًا أن تجعل الشخص ملتزمًا بالإجابة الواضحة، "نعم" أو "لا"، فإذا أجابك بواحدة منهم، فهو يقول الحقيقة بنسبة كبيرة .

• الضحك عند الإجابة:-
إذا كان الشخص الذي تتحدث إليه يحاول أن يضحك دائمًا ويحول الموضوع لطرفة، فمن المرجح أنه يكذب عليك ويريد خداعك .

• المبالغة في القسم:-
واحدة من علامات الكذب هي المبالغة في قول الصدق، والمبالغة في أن يقسم بأنه ليس له علاقة بهذا الوضع من قريب أو من بعيد .

• التعاطف :-
الجزء الأكثر صعوبة هو أن تجد هذا الشخص متعاطف معك، فإذا تمت سرقتك على سبيل المثال ووجدته متعاطف جدًا معك، لا تآمن له كثيرًا فقد يكون يحاول خداعك .

• الإجابة عن الأسئلة بمزيد من الأسئلة :-
إذا كان الشخص يريد خداعك، فغالبًا ما لا يعطيك إجابات مباشرة على أسئلتك، وسيحاول طرح المزيد من الأسئلة، فتذكر دائمًا أن الإجابة على الأسئلة بمزيد من الأسئلة هي علامة واضحة على الأكاذيب .

• الجمود :-
أي عدم القدرة على إعطاء إجابة، والصمت لفترة طويلة، هذه علامات واضحة على الكذب، خاصة إذا كان السؤال بسيط .

• تكرار السؤال:-
إذا كان الشخص يكرر سؤالك عدة مرات، فهو بالتأكيد يكذب، فكن حذرًا حتى لا يستطيع خداعك بعد الآن .

• تجنب الإجابة:-
إذا كان الشخص يحاول تجنب الجواب، أو تغيير الموضوع، فهو غالبًا ما يحاول الإبتعاد عن قول الصدق، فانتبه لكلامك دائمًا ولا تجعله يغير مجرى الحديث .
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