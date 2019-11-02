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فن

محمد منير يتحدى المرض ويغني على كرسي بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:42 ص
محمد منير
محمد منير
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آيه عاطف
أحيا الكينج محمد منير، حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد ظهر التعب الشديد عليه بسبب إصابته بإنزلاق غضروفي، لكنه أصر على إحياء الحفل في ميعاده.

وبدأ منير، أول دقائق من الحفل واقفًا من ثم استخدم كرسيا للجلوس عليه طوال الحفل، وقام بغناء عدد من أبرز أغانيه منها "علي صوتك بالغنا".

كما كرمت وزير الثقافة الكينج محمد منير الذى تسلم منها أوسكار المهرجان بعد ان قدم أولى فقراته الفنية واكد اعتزازه بالظهور لاول مرة بمهرجان الموسيقى العربية ووصفه باحد المع المحافل الفنية فى العالم ، مشيرا الى الفخر بتاريخه الفني الذي امتد لأكثر من ٤٠ عام ونجح خلاله بالمشاركة فى تجديد الاغنية العربية ، وتمنى دوام الازدهار للوطن .
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