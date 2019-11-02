محمد منير يتحدى المرض ويغني على كرسي بدار الأوبرا المصرية.. تفاصيل

أحيا الكينج محمد منير، حفل إفتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد ظهر التعب الشديد عليه بسبب إصابته بإنزلاق غضروفي، لكنه أصر على إحياء الحفل في ميعاده.





وبدأ منير، أول دقائق من الحفل واقفًا من ثم استخدم كرسيا للجلوس عليه طوال الحفل، وقام بغناء عدد من أبرز أغانيه منها "علي صوتك بالغنا".



