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منوعات

مايكروسوفت تستبدل مواقعها الشهيرة MSDN وTechNet بموقع جديد.. تعرف عليه

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:21 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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عزة عاطف
أعلنت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام أنها ستتوقف عن نشر صحيفة MSDN، مما زرع القلق داخل منتديات MSDN و TechNet الخاصة بالشركة، فدائمًا ما قدم الإثنان الكثير من المعلومات المفيدة حول منتجات الشركة المختلفة وفقًا لموقع engadget التقني.

أما الآن فقد اتضح أن مايكروسوفت تخطط لترحيل قواعد البيانات هذه إلى موقع ويب جديد يسمى Microsoft Q&A،ر تصف الشركة موقع الويب على أنه سيكون وسيلة للحصول على "إجابات مناسبة في الوقت المناسب للمشاكل الفنية التي تواجه المستخدمين بواسطة نخبة من الخبراء ومهندسي مايكروسوفت.

لكن الموقع ليس متخصصًا في الدعم الفني للمستخدم أكثر مما هو وسيلة للبحث والاستعلام عن عن المشاكل الفنية التي تواجهك، فعند البدء في كتابة استعلام داخل شريط البحث، سيحاول البحث عن المشاركات فربما أجاب أحدهم عن سؤالك بالفعل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك متابعة منشورات وعلامات وأشخاص محددين للحصول على التحديثات، يمكنك أيضًا كسب نقاط وتجميعها من خلال الإجابة على الأسئلة.

في الوقت الحالي تتعلق غالبية الموضوعات المتاحة بمنصة Azure Cloud الخاصة بالشركة، يمكنك أيضًا العثور على الأسئلة المتعلقة بـ Partner Center API و Universal Windows Platform، تخطط مايكروسوفت لإضافة المزيد من الموضوعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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