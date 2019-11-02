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حوادث

السيطرة على حريق محدود في ماكينة تصوير بإذاعة جنوب سيناء

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود
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ايمن محمد
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بسبب ماس كهربائي في ماكينة تصوير بإحدى المكاتب الإدارية بالطابق الثاني بمبنى إذاعة جنوب سيناء.

كان اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق محدود بإحدى المكاتب الإدارية بإذاعة جنوب سيناء .

وعلي الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية التي استطاعت إخماد الحريق في غضون دقائق معدودة.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن النيران اندلعت في احدي المكاتب الإدارية (مكتب الارسال الإذاعي) بسبب ماس كهربائي نشب في احدى ماكينات التصوير دون وقوع خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة.
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