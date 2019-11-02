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رياضة

معلق.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة استون فيلا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
جانب من إصابه محمد
جانب من إصابه محمد صلاح فى مباراة توتنهام الاخيرة
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حسن العمدة
كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف محمد صلاح ورأيه فى إصابته وذلك قبل مباراة استون فيلا اليوم فى الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريح لموقع "ليفربول إيكو" ، أن محمد صلاح سيكون بخير في الفترة المقبلة، معلقا، أن ما يعاني منه اللاعب يشعره بالإزعاج.

وتابع ، يجب أن يكون بخير، لقد قام ببعض التدريبات الفردية لكنه سيكون في المران الأخير قبل المباراة المرتقبة اليوم.

واختتم، ان محمد صلاح منزعج ، وهو يعاني من بعض الآلام في الكاحل، وعليه التعامل مع الأمر، هو يتجاوز هذه الآلام أحيانا، ثم بعد ذلك يضطر للابتعاد عن الفريق، هي ليست إصابة بالمعنى الحقيقي لكنه سيكون بخير.
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