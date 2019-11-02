معلق.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة استون فيلا

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف محمد صلاح ورأيه فى إصابته وذلك قبل مباراة استون فيلا اليوم فى الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.





وقال كلوب في تصريح لموقع "ليفربول إيكو" ، أن محمد صلاح سيكون بخير في الفترة المقبلة، معلقا، أن ما يعاني منه اللاعب يشعره بالإزعاج.





وتابع ، يجب أن يكون بخير، لقد قام ببعض التدريبات الفردية لكنه سيكون في المران الأخير قبل المباراة المرتقبة اليوم.



