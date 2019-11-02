لا تفوت معرفتها .. 3 أنواع من التوابل لها فوائد صحية رائعة

تعتبر التوابل من أكثر المكونات التي تعطي مذاق رائع للطعام،لكن ما لا يعرفه البعض أنه هناك توابل لها فوائد صحية رائعة وأثر جيد على الجسم نظرًا لما تحتويه من مكونات، فقد أشار موقع "health line" إلى مجموعة توابل مضادة للالتهابات ولها فوائد صحية عديدة وهي كالتالي :-



- الكركم :-

يعد الكركم من أشهر التوابل المستخدمة في المطبخ، كما أنه تم استخدام الكركم كدواء لعدة قرون لعلاج الجروح والالتهابات ونزلات البرد وأمراض الكبد، بالإضافة لأنه قد أظهرت الدراسات أن الكركمين الموجود بالكركم قد يقلل من كل الالتهابات في الجسم.



- القرفة :-

يتم استخدام القرفة بأكثر من طريقة في إعداد الطعام والحلويات كما أنه يمكن تناولها كمشروب، بالإضافة إلى أحتوائها على مكونات مضادة للإلتهابات و تعمل على تقليل التورم.



- الفلفل الأسود :-

يحتوي الفلفل الأسود على كثير من المكونات المضادة للأكسدة، المضادة للألتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يجعل إضافته للطعام أمر جيد ومفيد للجسم.