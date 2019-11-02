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منوعات

زوجة تقتل زوجها بــ24 طعنة.. والسبب وجبة طعام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على "مايلي" البالغة من العمر 23 عاما ، بعد أن قامت بطعن زوجها بــ24 طعنة في كل مكان بجسده .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" أن القاتلة اعترفت خلال تحقيقات الشرطة أن في البداية بدأ شجار "بسيط" عندما طلب منها زوجها أن تحضر له الطعام وقالت أنه تحتاج قسط من الراحة فبدأ بتوجيه اللوم لها بأنها شخص كسول ولا تقوم بأي شئ في حياتها سوى النوم و التسوق .

غضبت مايلي من كلام زوجها في البداية و لكنها لم ترد ، إلا أنه قام بصفعها و ضربها حتى تقوم و تحضر له الطعام ، فقامت القاتلة بدخول المطبخ و استغلت انشغاله عنها و مشاهدة مباراة كرة القدم أمام التلفاز وطعنته في البداية طعنتين من الخلف .

ولكن تقول مايلي، أنها شعرت بالرغبة في الانتقام فقامت بتسديد 24 طعنة له في أنحاء متفرقة في جسده .
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