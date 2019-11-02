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مرأة

تجنبها فورًا .. 3 أطعمة غير متوقعة تتسبب في كارثة صحية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
أطعمة مضرة بصحة القلب
أطعمة مضرة بصحة القلب
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رضوى حسام
أصبحت أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بين كل الأعمار في الفترة الأخيرة، ، لذلك نشر موقع "web md" بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تسبب الأصابة بأمراض القلب، كما ينصح بممارسة رياضة المشى السريع بعد استشارة طبيب القلب اذا كانت الحالة الصحية تسمح بذلك.

- السمن الصناعي :-
الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالسمن الصناعي والإقلال من السمن الحيوانى والبلدى والزبدة والكريمة والقشطة.

- الأطعمة المقلية :-
ينصح بتجنب الأطعمة المقلية بشكل عام، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة المشوية، فأفضل حل هي الأطعمة المسلوقة .

- الحلويات :-
ينصح بتجنب الحلويات مثل الكنافة والبقلاوة والجاتوهات والكيك والتورتات والآيس كريم والكريمات والإقلال من الشيكولاتة.
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