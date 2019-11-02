رغم الشكوك حول جاهزيته.. صلاح يسعى للتهديف على ملعب أستون فيلا لأول مرة

يحل فريق ليفربول ضيفًا على أستون فيلا اليوم السبت في الخامسة عصرًا، فى إطار مباريات الجولة الـ11 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".



ولم يوضح المدير الفني لليفربول يورجن كلوب إن كان لاعبه المصري محمد صلاح جاهز للمشاركة في مواجهة أستون فيلا التي ستقام على فيلا بارك، بعدما خرج مصابًا أمام توتنهام في الجولة الماضية.



لكن في حالة مشاركة محمد صلاح أمام أستون فيلا فإنه سيكون على موعد مع فرصة لزيارة شباك فيلا بارك لأول مرة في تاريخه، إضافة لإمكانية التسجيل في الفريق رقم 22 خلال مسيرته بالدوري الانجليزي، حيث لم يسبق التسجيل في مرمى أستون فيلا من قبل.



وستشهد المباراة على أول لقاء بين محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا وزميله في المنتخب المصري محمد صلاح، وسيكون لدى جناح أستون فيلا أملًا أن يحرز أول أهدافه مع الفريق حين يواجه متصدر الدوري الانجليزي.



ويبحث أحمد المحمدي عن تواجد له في تشكيل الفريق أيضًا، بعدما قاده للتأهل في المباراة الماضية ببطولة كأس كاراباو من خلال هدف المباراة الوحيد الذي أحرزه في شباك وولفرهامبتون.



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي بدون أي هزيمة وبـ28 نقطة، وفي المقابل يتواجد أستون فيلا في المركز الـ15 بـ11 نقطة.