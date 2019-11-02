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مرأة

بـ 2 جنيه بس.. حلول رائعة لوقف نزيف اللثة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:10 ص
نزيف اللثة
نزيف اللثة
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رضوى حسام
على الرغم من أن نزيف اللثة أمر مزعج، فإن الأمر يسهل حله في المنزل، بينما إذا كان النزيف مبالغًا فيه يجب زيارة الطبيب، ومن حسن الحظ أنه يمكن حل تلك المشكلة المزعجة بأمور عادية تتواجد على الأغلب في المنزل، فننشر بعضًا منها حسب ما ذكر في موقع "bright side"..


- المضمضة بمياه وملح
فالقيام بتلك العملية من 4-5 مرات في اليوم كل مرة لمدة 30 ثانية يساعد في وقف نزيف اللثة، كما أنه يخلق بيئة قلوية عالية مؤقتة داخل الفم مما يجعل من الصعب على البكتيريا البقاء على قيد الحياة.


- استخدام أكياس الشاي

يمكن حل مشكلة النزيف بنقع كيس شاي في الماء المغلي وتركه لمدة دقيقتين، ومن ثم إخراجه وتركه يبرد، ثم وضع كيس الشاي على المنطقة المصابة من اللثة لمدة 5 دقائق.

وهذا لأن الشاي يحتوي الشاي على حمض التانيك الذي يمكن أن يساعد في تخفيف التهابات اللثة التي قد تكون سبب في النزيف.

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