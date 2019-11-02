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أخبار البلد

ليلي عبد المجيد: مصداقية الإعلام بداية مواجهة الشائعات

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد
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حمادة خطاب
قالت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام، ان الشائعات هي جزء من حرب الإخوان والدول المعادية ضد مصر، مشيرًا إن الحل في مواجهتها هو سرعة الرد عليها لوقف انتشارها.

وأضافت استاذة الإعلام في تصريحات لصدى البلد، أن الإعلام المصري عليه دور كبير في مواجهة تلك الشائعات، ولكن عليه أولا تحسين صورته لدى المشاهد والتمتع بالمصداقية والشفافية لأنها أقصر الطرق لوقف سيل الشائعات في مصر.

وتابعت، أن هناك عدد كبير من الشائعات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لضعف السيطرة عليها فضلًا عن القنوات المعادية التي تبث سمومها ضد مصر من الخارج، موضحًا أن الإعلام المصري اذا استطاع جذب الجمهور اليه بالمعلومات الصحيحة اولا باول سيحبط كل هذا الشائعات ولن تؤثر في المشاهد مهما كانت دقتها.
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