بعد الاستبعاد الأوليمبى..مدرب الإسماعيلي يحفز ثلاثي الفريق

حرص الصربي ميودراج المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى على تحفيز الثلاثى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وأحمد أيمن بعد استبعادهم من صفوف المنتخب الأوليمبى.



يأتى ذلك ، من أجل رفع الروح المعنوية لدى الثلاثى بعد استبعادهم من قائمة المنتخب الأوليمبى التي تستعد للمشاركة بمنافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو.



ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.



واستبعد شوقى غريب المدير الفني كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن ، بينما تم ضم 21 لاعبًا وجاءت كالتالي : لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي وناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.