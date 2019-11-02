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أخبار العالم

الشرطة البريطانية تكشف هوية ضحايا شاحنة الجثث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
علنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها باتت تعتقد الآن أن جميع الجثث التسع والثلاثين، التي تم العثور عليها في شاحنة تنقل مهاجرين في إسيكس قرب لندن الأسبوع الماضي تعود لأشخاص من فيتنام.

وقال مساعد قائد شرطة إسيكس، تيم سميث، على تويتر "نعتقد في الوقت الحالي أن الضحايا مواطنون فيتناميون، ونحن على اتصال بحكومة فيتنام".

وأضاف "نحن على اتصال مباشر بعدد من الأسر في فيتنام والمملكة المتحدة، ونعتقد أننا تعرفنا على أسر بعض الضحايا".

ذكرت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم أن مشتبها به ثانيا وجهت له تهمة القتل الخطأ فيما يخص وفاة الضحايا.

وسلط اكتشاف الجثث في حاوية بمنطقة صناعية الضوء على التجارة المحظورة، التي تشهد إرسال فقراء من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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