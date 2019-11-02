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منوعات

3 طرق بسيطة.. إيجاد ونسخ كلمة مرور منسية أو حذفها في هواتف أندرويد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
طرق إيجاد ونسخ وحذف
طرق إيجاد ونسخ وحذف كلمة مرور
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عزة عاطف
قد تنسى كلمات مرورك الحالية أو التي أضفتها لبعض المواقع منذ وقت طويل ولم يعد بإمكانك تذكرها، لذا نقدم لك اليوم 3 طرق بسيطة لاستعادة كلمات مرورك التي تم حفظها أو حذفها من على هاتف سامسونج جالاكسي S10، ويمكنك تجربتها مع هواتف الأندرويد الأخرى إذا كنت من مستخدمي متصفح جوجل كروم.

الطريقة الأولى (إيجاد كلمة المرور)
1. ابدأ تشغيل تطبيق Google Chrome.
2. اضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، ستظهر أمامك قائمة المتصفح.
3. اضغط على خيار "الإعدادات" أو Settings.
4. في صفحة "الإعدادات"، انقر فوق خيار "كلمات المرور" أو "Passwords"، تظهر أمامك الآن قائمة بكلمات المرور الخاصة بك.
5. لرؤية كلمة مرور محددة انقر فوق أيقونة المعاينة (على شكل عين)، قد تحتاج إلى إدخال رمز المرور الخاص بهاتفك لإلغاء تأمين كلمة المرور.

الطريقة الثانية (نسخ كلمة المرور)
• أثناء وجودك في هذه الصفحة، يمكنك نسخ كلمة المرور إلى الحافظة بالنقر فوق الزر "نسخ" (الذي يشبه مستطيلين فوق بعضهما، تجده على يمين الزر "معاينة").

الطريقة الثالثة (حذف كلمة المرور)
• لحذف كلمة المرور هذه من هاتفك، انقر فوق الزر "حذف" في الجزء العلوي من الشاشة (على شكل سلة مهملات)، وتأكد من أنك تريد القيام بذلك، لأنه لا توجد وسيلة لاستعادتها، فسيتم حذفها على الفور.


يمكنك التحكم في قدرة متصفح كروم على تذكر كلمات المرور الخاصة بك في صفحة إعدادات كلمات المرور أيضًا، ولتشغيل قدرة المتصفح على حفظ كلمات المرور أو إيقاف تشغيلها (شاهد الصور بالأسفل للتوضيح):
• انقر فوق الزر "حفظ كلمات المرور" في الجزء العلوي من الشاشة للتبديل إلى تفضيلاتك.
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