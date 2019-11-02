صراع جديد بين أرسنال ومانشستر سيتي من أجل ضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع لاعب فريق ريال مدريد الإسباني إيسكو ، في العام المقبل.



وسبق أن ارتبط اللاعب الإسباني بخطوة مغادرة سانتياجو برنابيو نظرًا لعدم تواجده في الخطط المستقبلية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، نقلًا عن نظيرتها "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن آرسنال ينوي منافسة مانشستر سيتي على الظفر بخدمات إيسكو.



وأفادت أن المدرب أوناي إيمري يتطلع إلى نقل إيسكو لملعب الإمارات من أجل خلافة مسعود أوزيل بعد انتشار التكهنات بشدة حول مستقبل الأخير مع الجانرز.