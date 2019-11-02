بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي فى الدوري الإسباني

يحل فريق الكرة بنادي برشلونة ضيفًا على نظيره ليفانتي، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز.



ويتصدر البلوجرانا الترتيب برصيد 22 نقطة، ويأتي ليفانتي في المركز 11 بـ 14 نقطة ، كما خاض البارسا 10 جولات فقط، حيث تم تأجيل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لشهر ديسمبر المقبل.



موعد مباراة برشلونة وليفانتي:

تنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي:

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3.



