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أخبار العالم

إسرائيل تقصف أهدافا عدة في قطاع غزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح السبت، أهدافا عدة بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على أهداف عدة يعتقد أنها لحركة حماس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ودوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن دوي 10 انفجارات على الأقل سمع شمال قطاع غزة، بعضها ناجم عن إطلاق صواريخ وبعضها نتيجة صواريخ القبة الحديدية.
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