نائبة محافظ الوادي الجديد: برنامج الشباب يساعد فى تمكين أجيال الغد..فيديو

علقت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وأصغر نائب محافظ، على إختيارها كأفضل سيدة تأثيرًا، قائلة:"أنا من قرية بسيطة فى الوادى الجديد ولم أكن أحلم بكل هذا، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 2010.



وأضافت "مجدي"، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" ، أن أهلها كانوا داعم كبير لها، وأعطوها دافع كبيرة لتكملة المسيرة العلمية والمهنية.



ونوهت إلى أنها قدمت للبرنامج الرئاسي، ولكن لم يكن لديها أي توقعات، أو أن يكون هناك تمكين للشباب واهتمام بهم بهذا الشكل.



وأشارت إلى أنها من قرية بسيطة جدًا في محافظة الوادي الجديد، مؤكدة أنه لا يوجد أي شخص في عائلتها يعمل في مجالها، وأنها حصلت على التدريب والتأهيل بدون أي واسطة أو صلة قرابة.