أكاديمي يطالب بسرعة تفعيل الضوابط الإعلامية للحد من الشائعات

طالب الدكتور سامى الشريف الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بسرعة تفعيل القوانين والضوابط الإعلامية التي تعمل على الحد من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن الأخبار المفبركة تهدد الأمن القومي.



وأضاف الشريف في تصريحات لصدى البلد، أن المشاهد مازال لديه ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، ولكن على الإعلام مصارحة المشاهد بكافة الحقائق حتى لا يلجأ لمشاهدة القنوات المعادية التي تبث تلك الشائعات، مشيرًا أن الثقة بين المشاهد والإعلام لا تبني إلا بالمصداقية والمصارحة.



وتابع أستاذ الإعلام إن الدولة تستطيع أن تنقل للناس الأحداث كما هي دون أي تزييف للحقيقة، لأن الشارع يعلم جيدًا ان الدولة تحارب الإرهاب ولدية وعي بكافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تعمل من نخجل منه فلا داعي لإخفاء الحقائق.