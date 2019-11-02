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رياضة

احتفاله السبب.. شكوك حول مشاركة راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:25 ص
راشفورد لاعب مان
راشفورد لاعب مان سيتى
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محمد رشاد
كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد قد يفتقد خدمات اللاعب ماركوس راشفورد في مباراة اليوم السبت المرتقبة أمام فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي .

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن هناك شكوك متزايدة حول إمكانية مشاركة راشفورد في مباراة اليوم السبت أمام بورنموث.

وأفادت أن اللاعب الإنجليزي تعرض لإصابة في ركبته عند احتفاله بهدفه الثاني الذي سجله في مباراة الأربعاء الماضي أمام فريق تشيلسي.

وفاز مانشستر يونايتد في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث سجل راشفورد هدفي فريقه.

وأشارت إلى أن ركبة راشفورد قد تعرضت للضرر خلال احتفاله بالهدف، وهو ما يجعل مشاركته في لقاء اليوم محل شكوك.
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